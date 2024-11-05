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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اصطدام سيارتين نقل واشتعال النيران بإحداهما بطريق "مصر - أسيوط" الزراعي

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب سائق سيارة نقل جراء اصطدام سيارته بأخري بطريق "مصر _ أسيوط" الزراعي بدائرة مركز شرطة البدرشين في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ونشوب حريق داخل سيارة بطريق "مصر _ أسيوط" الزراعي بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل نتج عن الحادث اشتعال النيران بإحدهما وإصابة قائدها بكدمات وكسور، جري نقل المصاب الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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