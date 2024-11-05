الانتخابات الأمريكية 2024.. بيرني ساندرز: ستكون لدينا فرصة لتغيير السياسة الأمريكية مع وجود هاريس في البيت الأبيض

قال بيرني ساندرز عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حليف وثيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستكون لدينا فرصة أفضل لتغيير السياسة الأمريكية مع وجود المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في البيت الأبيض.

وأضاف "ساندرز" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن دعم إدارة بايدن وهاريس لنتنياهو من شأنه أن يثبط تصويت الشباب والأمريكيين المسلمين والعديد من الآخرين الذين لولا ذلك لكانوا داعمين لهاريس.

ويتنافس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس في سباق يتميز بتقلبات وتحولات غير مسبوقة، ما يضع مستقبل السياسة الأمريكية على المحك.

يذكر أنه ستُجرى الانتخابات اليوم الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024، حيث سيصوت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته اليوم الثلاثاء؛ لاختيار إما المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.