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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. مسئول يتوعد من يحاول التدخل في التصويت

هاريس وترامب
هاريس وترامب
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حذر المدعي العام بمدينة فيلادلفيا لاري كراسنر، أولئك الذين قد يفكرون في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، مؤكدًا أن أي شخص يقدم على هذا الفعل سيواجه مساءلة قانونية.
وقال - في تصريحات أوردتها صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية اليوم الثلاثاء - "أي شخص يعتقد أنه حان الوقت للعب دور الميليشيا، سيصطدم بالواقع... وأي شخص يعتقد أنه حان الوقت للإهانة أو السخرية أو إساءة المعاملة أو تهديد وترهيب الناس، تلاعب واصطدم بالواقع".
وتابع كراسنر متوعدا من يحاول التدخل في الانتخابات وترهيب الناخبين، بالقول: "لدينا الأصفاد وزنازين السجن وهيئات المحلفين في فيلادلفيا، ولدينا السجون الحكومية".
 

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