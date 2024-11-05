الاتصالات تسلم 72 شابًا شهادات التخرج بعد اجتيازهم الدورات السابقة بالأقصر

سلم وفد من وزارة الاتصالات، ضم العميد علي كمال، مدير برامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظات بمعهد (ITI) بوزارة الاتصالات، والدكتور وليد سميح، مدير إدارة الدعم الفني بوزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، شهادات التخرج لخريجي الدورات السابقة التي نظمها معهد (ITI) بوزارة الاتصالات وعددهم 72 خريج في مجالات متقدمة.

وقام الوفد بتسليم خريجي دورات تكنولوجيا المعلومات والتي تضمنت دورة (social media marketing) والتي نفذت بمركز إسنا، ودورة (graphic design 2 D) ونفذت بمركز القرنة، ودورة (software fundamental) وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة.

وفد وزارة الاتصالات يجري الاختبارات والمقابلة الشخصية للمرشحين للدورات

وكان الوفد قد التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر لبحث التعاون المشترك، واختتمت اللجنة أعمالها بمكتبة مصر العامة باستقبال محمد حساني، مدير عام مكتبة مصر العامة، حيث تم إجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية للمرشحين لدورات التصميم الجرافيكي وتكنولوجيا نظم المعلومات الاحترافي، كما تم تنظيم المقابلات الشخصية والاختبارات للمرشحين لدورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة والتي يتم تنفيذها بنجع خميس مركز الطود، حيث كان على الصادق رئيس المركز في استقبال اللجنة.

عقد دورات تدريبية لتأهيل شباب الخريجين

وأعلن سيد محمد الزناتي، مدير مركز التدريب بمحافظة الاقصر، عن عقد دورة تدريبية لبرنامج التدريب المكثف لتأهيل شباب الخريجين بالمحافظة لسوق العمل، وللتشجيع على إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة فى مجال الدراسة، وإعداد مدربين، وذلك في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الزناتي، أن التدريب تم في المجالات الآتية: البرنامج التدريبى Graphic Design 2 D بمكتبة مصر العامة، والبرنامج التدريبي IT Professional بمركز تدريب القرنة، ويمنح للمتدرب شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ITI ومنحه مكافأة مالية في نهاية الدورة لمدة ثلاث أشهر متصلة.

وتضمنت الشروط العامة للتقديم للبرنامج التدريبي، أن يكون من حملة المؤهـلات العليا حديثي التخرج ( دفعات 2015 حتى 2024) من خريجي الكليات مثل (هندسة – فنون جميلة - علوم – تجارة – كليات الحاسب الالى – حاسبات ومعلومات - آداب- تربية – حقوق..الخ) وأن يكون من أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمة بها، ويكون له خبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحاصلًا على دورات مجموعة OFFICE MS كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت والتعامل مع نظم التشغيل MS Windows للمتقدمين للبرنامج التدريبي IT Professional، والإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورةIllustrator-INDesign-Photoshop للمتقدمين للبرنامج التدريبى Graphic Design 2 dK ويفضل الحاصل على شهادة ICDL مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج التي يبنى عليها موضوع الدورة وإجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيدة وأداء الخدمة العسكرية أو تحديد الموقف من التجنيد للذكور، وأن يجتاز المتدرب الاختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتي ستتم من المحافظة ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى التفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأي جهة سواء قطاع عام أو حكومي أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مده التدريب.

وتضمنت الأوراق المطلوبة، تقديم السيرة الذاتية والمؤهل وصور الشهادات الحاصل عليها، الموقف من التجنيد، حيث يتم قبول المستندات بمكتبة مصر العامة ومجلس مدينة القرنة لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان، مع ضرورة تسجيل ومسح البيانات على QR CODE عند التقديم بالمركز.

تكريم المشاركين بالدورات (1)

تكريم المشاركين بالدورات (8)

تكريم المشاركين بالدورات (7)

تكريم المشاركين بالدورات (6)

تكريم المشاركين بالدورات (5)

تكريم المشاركين بالدورات (4)

تكريم المشاركين بالدورات (3)