محافظ الشرقية يستقبل بعثة فريق هوكي السيدات

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أعضاء بعثة فريق الهوكي “سيدات” بنادي الشرقية الرياضي وذلك قبل سفرهم للمشاركة في البطولة الدولية لهوكي السيدات والتي ستقام في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024، بمدينة مسقط بسلطنة عمان، في حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي ، وإبراهيم الباجوري عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة المشاركة بالبطولة، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب للرياضة، والدكتور عمر حجازي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والكابتن محمد أبو اليزيد المدير الفني للفريق، والكابتن سمية السيد مدرب الفريق ، وذلك بمكتبة بالديوان العام.

وحرص المحافظ على مصافحة اللاعبات، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهد والتحلي بالروح الرياضية العالية وتحقيق الفوز بالبطولة ورفع إسم مصر والمحافظة عالياً .

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية والجماعية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطة والمبادرات الشبابية، وكذلك الدعم المستمر لمراكز الشباب والأندية الرياضية وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالمنظومة الرياضية لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيداً من الإنتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.

بينما ثمن الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي مجهودات محافظ الشرقية لرعايته لكافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالنادي قائلاً جئنا اليوم محملين برسالة حب من أعضاء الجمعية العمومية لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر للنادي وصولاً لتحقيق المزيد من الإنتصارات والبطولات الرياضية .

وفي نهاية اللقاء أهدي أعضاء البعثة لمحافظ الشرقية مجسماً للعبة الهوكي تقديراً لدعمه الدائم والمستمر لكافة البطولات والفعاليات الرياضية داخل وخارج المحافظة، وكذلك الجهد المبذول للارتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ الشرقية يستقبل بعثة فريق الهوكي سيدات

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