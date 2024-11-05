كرة القدم النسائية| مدرب فريق المسار: حلم البطولة في دوري إفريقيا هدفنا

قال أحمد رمضان جاد، المدير الفني لكرة القدم النسائية بفريق مسار، إن النادي يكافح للتتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا للسيدات وتحقيق حلمه، لافتًا إلى أن نهائيات أبطال إفريقيا للسيدات تُمثل لنادي مسار الأمل والحلم الذي تحول إلى حقيقة.

وأضاف رمضان جاد، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن انضمام النادي لرابطة إفريقيا للسيدات يعد إنجاز تاريخي رائع، هذا النادي وُلد بطلًا وتأهل لنهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، حُلم تأهلنا بدأ منذ تأسيس النادي، وهدفنا منذ بناء هذا الفريق كان الوصول إلى نهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، والمُنافسة بقوة على اللقب.

واستكمل، استقبلنا خبر تمثيل مصر في رابطة أبطال إفريقيا للسيدات بكل فرحة وسعادة، كان يوجد لدينا أمل بسيط في المشاركة بصفتنا وصيف لبطل شمال إفريقيا لكرة القدم، في حال تنظيم المغرب لنهائيات المنافسة، وقد حدث ذلك، كنا جميعا سواء مجلس إدارة النادي، أو الجهاز الفني أو اللاعبات في انتظار هذا الإعلان، وقد أصبح بعدها الأمل والحُلم حقيقة.

وأوضح، أن السبب في التألق والظهور بوجه مُشرف والحصول على المركز الثاني في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، هو أننا نعمل دائما بكلِ جدٍ وقوةٍ، ويوجد تركيز واحترافية من كل المنظومة، فضلًا عن التركيز دائما على رفع المستوى الفني والذهني والبدني للاعبات.

وأشار إلى أن هذه المنافسة تمثل الاُمل والحلم الذي تحول إلى حقيقة، والفرصة لتغيير الواقع والمستقبل لكرة القدم النسائية في مصر، من خلال المنافسة في أفضل بطولة قارية للأندية النسائية، وإثبات أننا كنادٍ مصري قادر على المنافسة بقوة، وهو حُلم كبير لكل فتاة تلعب كرة القدم في مصر.

وأضاف رمضان جاد، أن هدف فريق مسار هدفنا هو المنافسة بقوة على لقب رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، سوف نُكافح لتحقيق حلمنا بالتتويج باللقب.

وفي ختام الحوار قدم المدير الفني الشكر لجماهير نادي مسار، بشكل خاص، والجماهير المصرية بشكل عام، مطالبا بمساندة ودعم الجماهير في المرحلة المقبلة وخاصة وأن الفريق سيمثل الكرة المصرية العريقة بإنجازاتها، قائلًا: "نعدُهم ببذل كل جهد للتتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا للسيدات".