مياه سوهاج تصدر "الإنفوجراف الشهري" وتسلط الضوء على إنجازات الشركة

أصدر المركز الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، "الإنفوجراف الشهري" الذي يقدم لمحة شاملة عن أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها المهندس محمد صلاح، رئيس الشركة، خلال شهر أكتوبر 2024.

وتضمن الإنفوجراف، الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة متنوعة من الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الشهر الماضي.

وأكد المهندس محمد صلاح، رئيس الشركة، على أهمية هذه الأنشطة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى دائماً إلى تطوير أدائها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.