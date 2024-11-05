محمود كامل ينضم للاعتصام مع زملائه الصحفيين بجريدة "العمال"

توجه محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، للانضمام إلى اعتصام زملائه الصحفيين في جريدة "العمال"، التابعة لاتحاد عمال مصر، وذلك في مقر الجريدة داخل الاتحاد. وجاء هذا القرار بعد تراجع القائمين على الاتحاد عن الوفاء بوعودهم لنقابة الصحفيين، وذلك في ظل تفاقم أزمة التعسف ضد أكثر من 25 صحفيًا وصحفية من إجمالي 45 صحفيًا يعملون في الجريدة، الذين تعرضوا للظلم بسبب تقديمهم شكوى للنقابة.

وفي إطار هذه الأزمة، دعا محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، جميع الزملاء الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وكذلك كل الداعمين لحقوق العمال إلى التضامن مع الصحفيين في مقر جريدة "العمال". هذا التضامن يُعتبر خطوة ضرورية من أجل نصرة الصحفيين المظلومين وإيقاف هذه الممارسات التعسفية.

كما دعا محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إلى تدخل العقلاء في اتحاد عمال مصر لحل الأزمة، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يسيء للجميع ولا يخدم مصلحة الصحفيين أو الاتحاد.