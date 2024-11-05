رماها من البلكونة.. المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل زوجته بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز علي صديق، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووليد محمود أحمد، بالسجن 10 سنوات لـ صاحب محل ملابس، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "ع. س .م" 46 سنة، صاحب محل ملابس شرع في قتل "ص.م" زوجته، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك ونفاذا لمخططه تعدى عليها بالضرب بلكمها وركلها وما أن ظفر بها حتى باغتها بجذبها من شعرها وإلقائها من شرفة المنزل فسقطت أرضا متأثرا بجراحها محدثا إصاباتها.

واقترنت الجناية بجناية أخرى إذ إنه في ذات الزمان أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا وهو الأمر المعاقب عليه وفقا لقانون العقوبات.

وكان قسم شرطة الموسكي تلقي بلاغًا يفيد سقوط ربة منزل من شرفة مسكنها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة الموسكي القبض على المتهم واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.