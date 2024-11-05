ads
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الطب الشرعي يفحص إيصالات أمانة في واقعة احتجاز شخص بباب الشعرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل نيابة باب الشعرية التحقيق مع متهمين باحتجاز شخص، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات مالية. 

وأمرت النيابة بعرض الاتصالات على خبراء التزوير والتزييف لفحصها، وإحضار المجني عليه والمقارنة بين التوقيعات بنفس الظروف، للتأكد من عدم تزييفها. 

وقرر قاضي المعارضات في نفس السياق، تجديد حبس المتهمين، في اتهامهم باحتجاز شخص وترويعه، واكراهه علي توقيع إيصالات امانة، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من أحد المواطنين بتضرره من صاحب ورشة ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج  لقيامهما بإحتجازه داخل الورشة محل عملهما وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية بسبب خلافات مالية بينهما.   

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبا الواقعة، وبحوزتهما إيصالات الأمانة، جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة باب الشعرية يصالات أمانه إحتجاز شخص قسم شرطة باب الشعرية