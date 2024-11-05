إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 170 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 29 اكتوبر وحتى 4نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 30 قافلة بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية، بنواحي قرى المحافظة، كما تم تنظيم 53 ندوة إرشادية لتوعية صغار المربين بالأمراض الوبائية، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 8 أطنان و658 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، مؤتمر استعداداً للموسم الشتوي، وأهمية زراعة القمح، واهم المعاملات الخاصة بالمحصول، كما تم تفقد الجمعيات الزراعية بمركز بنها، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بجولة ميدانية ومرور مفاجئ على الإدارات الزراعية، للوقوف على حال العمل وسيرة انتظامه، كما تم إزالة 119 حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما تم مواصلة أعمال تطهير المساقي.

بينما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الجمعيات والادارات الزراعية، ومتابعة الاسمدة، واعمال حماية الأراضي، كما واصلت المديرية عمليات تطهير المساقى الخصوصية، كما نظمت مديرية الطب البيطري، 72 قافلة بيطرية ضمن مبادرة بداية، حيث تم تقديم 22437 خدمة بيطرية ، كما شنت المديرية حملات على أسواق بيع وتداول اللحوم والدواجن، وتم ضبط حوالى 3 أطنان من اللحوم والدواجن، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بنواحي المحافظة، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بمركز شربين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قوافل بيطرية مجانية، بنواحي المحافظة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 53 قافلة بيطرية مجانية شاملة بعدد من الوحدات البيطرية والمراكز والقرى التابعة لها وتم علاج الامراض: الباطنية، التنفسية، الجراحية، والتناسلية، وفحص السونار، وتم عقد لقاءات ارشادية حول اهمية التحصين والتسجيل ومراكز تجميع الالبان واهمية التامين على الماشية، كما تم شن حملات للتفتيش على اسواق اللحوم والأسماك.

بينما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، منافذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة التابعة لها، كما تم تفقد ومتابعة الجمعيات الزراعية، وعقد اجتماع مع العاملين، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، الوفد الإفريقي، في إطار التعاون بين مديرية الزراعة والمركز المصري الدولي الزراعي من خلال البرنامج التدريبي المنفذ، كما تم عقد ندوتين إرشاديتين حول محصولي القمح والبنجر، كذلك تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، الزراعات الشتوية ومتابعة تجهيز الأراضى لزراعة المحاصيل الشتوية المختلفة ولقاء المزارعين وتوعيتهم، كما تم عقد ندوة ارشادية، حول امراض وآفات الزيتون والتين وطرق الوقاية منها وعلاجها، كما تم المرور على محلات المبيدات بزمام الادارة الزراعية بالحمام، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور علي زراعات البنجر لمتابعه حالة الزراعات، كما تم المرور علي محال الاتجار في المبيدات، وعقد ندوة إرشادية حول الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، قافلة بيطرية مجانية، بمركز شباب قرية شرباص، لخدمة المربيين بالمجان، كما تم عقد لقاءات إرشادية توعوية مع المواطنين حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وخطورة مرض السعار، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بمتابعة تشغيل معاصر الزيتون، كما تم المرور علي محلات الاتجار في المبيدات، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة علاجية حيث تم الكشف الطبي البيطري على عدد كبير من الحيوانات والاغنام والدواجن، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، المرور على المزارع في نويبع، كما رافق مهندسي ادارة راس سدر مجموعة من الباحثين بمركز بحوث الصحراء لزيارة عدد من المزارع ولقاء المزارعين، كما تم اطلاق قافلة زراعية تنموية لمتابعة الزراعات.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ندوتين إرشاديتين بمركز أبشواي حول النباتات الطبية والعطرية، وتربية الدواجن، كما تم شن حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، عدد من الندوات الإرشادية بمراكز المحافظة، حول زراعة البطاطس، والحفاظ علي الأرض الزراعية من التعدي عليها، ومكافحة الآفات، وزراعة القمح، كما تم ازالة 52 حالة تعد على الاراضي الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قوافل بيطرية مجانية شاملة في عدد من قرى المحافظة، كما تم تفقد المجازر، والمرور على الإدارات ولقاء العاملين بها.

وخلال هذا الأسبوع أيضا تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، الأعمال والأنشطة الزراعية بالصوب الزراعية بمدينة الغردقة، التابعة للمجالس الزراعية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، اجتماع مع مديري الادارات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة، لمتابعة العمل، والتأكيد على التيسير على المزارعين، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، ندوات ارشاديه للنهوض بمحصول القمح بحضور مزارعي القمح بالمحافظة، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، ندوة ارشادية، حول محصول القمح، كما تم المرور على الإدارات الزراعية، والزراعات بنطاق المحافظة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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