"من المختبر إلى السوق".. جامعة الأقصر تشارك في فعاليات مؤتمر فولبرايت

شاركت جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل القائم بأعمال رئيس الجامعة، بوفد أكاديمي بمؤتمر "من المختبر إلى السوق" والذي نظمته هيئة فولبرايت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ في إطار احتفالها بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها في مصر.

ياتي ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية بمصر.

وشهد المؤتمر كل من: محمد جبران وزير العمل، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، إلى جانب الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور نخبة من قيادات الوزارات ورواد الأعمال.

ومثل جامعة الأقصر في المؤتمر كل من الدكتور حسن رفعت، الأستاذ المساعد بكلية السياحة ومدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور رمضان عبد المعتمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومستشار رئيس الجامعة للشؤون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري، والدكتور محمود سيد قرني المدرس بكلية الاثار ومنسق وحدة الاتفاقيات والشراكات الدولية.

تضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات التي تناولت عدة موضوعات هامة، أبرزها تطوير الأعمال والابتكار، وضرورة ربط البحث العلمي بمتطلبات السوق، بهدف تعزيز مساهمة الجامعات في دعم التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن هيئة فولبرايت في مصر، تُعد من أقدم وأكبر الهيئات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست بموجب بروتوكول تعاون دولي بين مصر والولايات المتحدة، ووقع في 3 نوفمبر 1949.

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