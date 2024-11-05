جامعة بنها تستقبل وفد مؤسسة زايد العليا الإماراتية لأصحاب الهمم

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الأكاديمية بالجامعة، ووفد المؤسسة.

ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي خلال كلمته، الشكر لوفد مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم على زيارتهم لجامعة بنها، مثمنًا جهود دولة الإمارات العربية الشقيقة بالمبادرات التي تطلقها لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم، لافتا إلي حرص الجامعة علي المشاركة في جائزة "قاموس علم النفس".

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن جامعة بنها تضم العديد من المراكز والوحدات التي تخدم المجتمع المحلي، ومنها مركز الإرشاد النفسي لخدمة المواطنين بكلية الآداب، مشيرا إلى أن الجامعة تمتلك من القدرات البشرية ما يؤهلها للقيام بتقديم أفضل خدمة لذوي القدرات الخاصة ودعم أسرهم وتوعيتهم بالتدخل المبكر لحل المشاكل التي تواجه أطفالهم.

وأكد الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على إدماج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كافة الدعم لهم، مشيرًا إلى أنهم لديهم طاقات إيجابية يجب استغلالها من أجل الاستمرار في عطائهم.

من جانبه وجه عبد الله الحميدان، الشكر لرئيس جامعة بنها وقياداتها على حسن الاستقبال، مشيدًا بالامكانيات والخبرات التي تتمتع بها الجامعة في خدمة المجتمع، مؤكدًا حرصه على مزيد من التعاون مع الجامعة على كافة المستويات.