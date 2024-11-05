مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرة

اتفق الجانبان المصري والتركي على إنشاء جامعة تركية-مصرية بالقاهرة، وذلك خلال زيارة الدكتور إيرول أوزفار، رئيس مجلس التعليم العالي التركي، إلى القاهرة.

رافق أوزفار في زيارته سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو، حيث التقوا الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع عدد من نواب الوزير وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الجامعات العليا.

تناولت المباحثات تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي، التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في 4 سبتمبر، والتي شملت مناقشات حول تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.

كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على تبادل الأكاديميين والباحثين، مع التركيز على مجالات الصحة والهندسة، وتوفير منح دراسية للطلاب المصريين في تركيا لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة إرسال أساتذة وأكاديميين من تركيا إلى نحو 20 قسمًا في الجامعات المصرية، وإنشاء قسم لعلم المصريات في تركيا.

واستعرض الجانبان سبل التعاون التكنولوجي والصناعي في مختلف المجالات ذات الصلة بالبحث العلمي والتكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية المساهمة التكنولوجية للشركات المصرية والتركية.

ختامًا، وجه الدكتور إيرول أوزفار دعوة للدكتور أيمن عاشور لزيارة تركيا، والتي رحب بها الوزير المصري.

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