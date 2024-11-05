رئيس الأقصر: إزالة شكوى بمنشأة العماري وتنفيذ حملات نظافة بعدة أحياء

قال اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إنه تمت الاستجابة السريعة لشكوى خاصة بتهالك وعدم توافر عدد من أغطية "بالوعات" الصرف الصحي بنجع منشاة العماري أمام الجمعية الزراعية بمنطقة حي المطار، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة التعامل السريع مع شكاوى المواطنين،

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه على الفور تم توجيه رئيس حي المطار بالتواصل مباشرةً مع مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف الصحي، المهندس أبو النجا عرابي والذي قام بإرسال فريق من شبكات الصرف لعمل اللازم وإزالة أسباب الشكوى وحل مشكلة أغطية الصرف بالمنطقة المعنية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر متصل، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال وحملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والنظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة، قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالتنبيه على أصحاب عربات الطعام المتنقلة بعدم التعدي على الطريق العام وتحديد أماكن إنتظار المواطنين أمام العربات وعدم التأثير على الحركة المرورية وانسيابية الشارع والحفاظ على نظافة المكان بصفة مستمرة.

رفع ١٥ طن قمامة وتراكمات بطريق منشاة العماري

كما وجه رئيس مدينة الأقصر، يوسف محمد علي رئيس حي المطار، بتنفيذ حملة نظافة بطريق منشاة العمارى بمنطقة المطار، مما أسفر عن رفع حوالى ١٥ طن قمامة وتراكمات، كما تابع "الشرابي" أعمال تنفيذ حملة نظافة تحت إشراف محمد سعيد رئيس حي شرق، لرفع القمامة والتراكمات بشوارع البوتجاز- الصرف الصحي- الشونه- شل - جى جى بمنطقة شرق حيث تم رفع حوالى ٥ طن قمامة وأتربة.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، على استمرار حملات النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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