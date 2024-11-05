قفز في بئر الأسانسير.. أسرة طفل البساتين: "انفصلنا بسبب الخلافات ولم نتوقع ما حدث"

استمعت نيابة البساتين الجزيية، الي أقوال أسرة طفل لقي مصرعه في ظروف غامضه، بعدما عثر علي جثته داخل بئر أسانسير منزله.

وقالت الأسرة: إنهم انفصلوا منذ فترة قريبة، بسبب استحالة العيش، وان نجلها كان رافض الانفصال ومر بفترة حزن بعدها، واضافوا، أنهم لم يتوقعوا أن يقدم علي التخلص من حياته.

وصرحت النياية بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من تشريح الجثه، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لفحصها، والتحرى حول الواقعة.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى حل لغز العثور على جثة طفل فى بئر أسانسير بمنطقة البساتين وتبين أنه تخلص من حياته بسبب انفصال والديه.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوجود جثة لطفل فى بئر أسانسير بالبساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طفل عمره 8 سنوات، مصاب بكسور وكدمات داخل بئر أسانسير منزله.

ودلت التحريات، أن الطفل كان يعانى من حالة نفسية سيئة بسبب انفصال والديه وأقدم على التخلص من حياته بالقفز فى بئر الأسانسير.