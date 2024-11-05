البابا ثيودورس الثاني يفتتح المركز الروحي والثقافي لبطريركية الإسكندرية بأثينا

قام البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ، افتتاح المركز الروحي الثقافي البطريركي متعدد الجنسيات "النفس الإسكندري"، "Alexandrian Breath"، في ميتوخي (μετοχή) القديس أثناسيوس التابع لبطريركية وسائر أفريقيا الإسكندرية في منطقة كيبسيلي بأثينا، وذلك بحضور رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان المتروبوليت إيرونيموس.

شارك بالحضور رئيسة جمهورية اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، كما حضر الافتتاح رؤساء أساقفة من البطريركية المسكونية وبطريركية الإسكندرية وكنيسة اليونان، كما حضر ممثلين عن السلطات العسكرية والوزراء والسفراء وعدد كبير من الشعب.

قال البابا ثيودوروس، متأثرًا بشكل واضح: "لكن فرحتي بانتهاء ترميم مباني ميتوتخي لدينا، تدفعني إلى فتح بتلات قلبي حتى لكي ترى الأمل الذي أخفيته في إيجاد حل حتى يعود هذا المبنى إلى مجده الأصلي".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أؤكد أنكم لستم مجرد رعاة لنا بل أنتم المحسنين إلينا. أنتم من فهمتم، بطرق عديدة، وبطرق عديدة، معاناتنا وعززتم نضالنا للوصول إلى النتيجة المرجوة. دعونا لا نظهر الجدران بل العاطفة، ولا المباني بل الإحساس".

وفي الختام، شكر البابا ثيودروس رئيس أساقفة اليونان المطران هيرونيموس والكنيسة اليونانية على دعمهم الكامل للعمل التبشيري والإجماعي متعدد المستويات للبطريركية.

وقد أكد المتروبوليت جورجيوس فلاديمير مطران غينيا والوكيل البطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في أثينا، أن كل ذلك تم بتوجيهات دؤوبة من البابا ثيودروس، وأشار إلى تاريخ المبنى وكذلك تاريخ الصيانة والتجديد.

بعد ذلك تم عرض مادة سمعية ومرئية عن الأعمال المهمة التي قام بها البابا والبطريرك ثيودوروس في أفريقيا.

وقد رافق الحدث، الذي تم تنسيقه بنجاح من قبل الصحفي الشهير جورجيوس كوفاراس، الفنان السكندري المتميز ألكستيس بروتوبسالتي، الذي قدم أغاني من مدينة الإسكندر الأكبر.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الترميم الشامل للمركز الروحي تمت من قبل "مؤسسة ستافروس نياركوس (SNF)" و"مؤسسة أثاناسيو ومارينا مارتينو (IAMM)". وقد شكر غبطة بابا وبطريرك الإسكندرية الرعاة بكلمات صادقة وقدم لهم هدايا من الفن الأفريقي.