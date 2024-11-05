"عقبالك ياقلبي" ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة

اختير فيلم "عقبالك يا قلبي" للمخرجة شيرين مجدي دياب للمشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تستمر في الفترة من ١٣ حتى ٢٢ نوفمبر الجاري.

الفيلم اختير من قبل للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو السينمائي الدولي وحصل على جائزة أفضل فيلم قصير.

فيلم "عقبال يا قلبي" من بطولة على الطيب وولاء الشريف وتأليف وإخراج شيرين مجدي دياب، وإنتاج Reflect Productions.

فيلم عقبالك يا قلبي هو عمل روائي قصير تدور أحداثه حول عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصيل أحد الشحنات، تخرج الأمور فجأة عن السيطرة.