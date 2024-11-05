التحقيق في وفاة شخص وإصابة آخرين بانقلاب سيارة بالمنيرة

تجري النيابة العامة تحقيقاتها حول وفاة و إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بالمنيرة الغربية.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المتوفى كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغًا مفاده وقوع حادث بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ووقوع ضحايا.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى، وبعمل التحريات تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب فى انحراف السيارة وانقلابها، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص ووفاة آخر

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج و التحفظ على جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.