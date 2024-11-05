أورام الأقصر تستقبل أولى رحلات الشتاء لدعم الأطفال مرضى السرطان بالصعيد

استقبل مستشفى علاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أول رحلة من رحلات الشتاء، والتي ضمت وفد من المتبرعين من مختلف أنحاء محافظات مصر، لمواصلة مسيرة الدعم من كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى، وإدخال البهجة والدعم المعنوي لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.

ولدي وصول وفد المتبرعين فى زيارتهم الداعمة للمستشفى، رافقهم قيادات مستشفى شفاء الأورمان، مقدمين لهم التحية على دورهم الكبير في سلسلة الزيارات للتبرع لصالح مرضى السرطان بالصعيد ودعمهم في مسيرة العلاج المجانية بالمستشفى.

جولة موسعة لوفد المتبرعين بمستشفى علاج الأورام بالأقصر

وأجرى وفد المتبرعين جولة موسعة على أقسام المستشفى سعادتهم بالتواجد وسط المرضي، وزارو قسم الاستقبال وغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل ومعمل الباثولوجي، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المستشفي لما لمسوه من مستوى طبي متقدم وتجهيزات عالمية، مؤكدين على أنهم مستمرون في دعم المستشفي خلال الفترة المقبلة بجمع التبرعات وتقديم كافة وسائل الدعم لعلاج أبناء الصعيد بالمجان من السرطان.

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بوفد المتبرعين لزيارة المستشفى وتقديم الدعم المادى والمعنوى الذى يصب لصالح مرضى السرطان في المستشفى والمساهمة في رفع نسب الشفاء العاجل للمرضى، ومواصلة دعم الأطفال مرضى السرطان في محافظات الصعيد.

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