محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة التل الكبير

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمدينة التل الكبير، وذلك بحضور المهندس ماجد بسيوني، مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، والذي يتضمن تفاصيل التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي بمدينة التل الكبير.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن تلك الخطوة تأتي لضمان دقة كافة الاستعمالات بمدينة التل الكبير، والتي تم إقرارها مسبقًا بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، بجانب منع ظهور الاستعمالات العشوائية وضمان دقة خطوط التنظيم، والتنمية العمرانية بالمدينة.

ويأتي المخطط التفصيلي لمدينة التل الكبير، استمرارًا لجهود محافظة الإسماعيلية لدعم التنمية بمدن المحافظة والتطوير العمراني لمدينة التل الكبير، ونتاج لما تم من مناقشات خلال جلسة الجهاز التنفيذي للمحافظة بمدينة التل الكبير منذ أيام.

يذكر أن المخطط التفصيلي لمدينة التل الكبير، تم إعداده عن طريق مكتب استشاري، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، والإدارة الهندسية بمركز ومدينة التل الكبير.