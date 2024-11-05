انطلاق دوري كرة القدم الخماسية بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات دوري كرة القدم الخماسية لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، للعام الجامعي 2024-2025، برعاية الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة.

وياتي ذلك تحت إشراف الدكتور خالد خليفة، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وكابتن عبدالرحيم، أخصائي النشاط الرياضي، ويشارك في الدوري 21 فريقًا يمثلون مختلف كليات الجامعة، وسيستمر حتى يوم 25 نوفمبر الجاري.

وافتتح الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الدوري بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إذ شهدت المباراة الافتتاحية بين فريقي النصر وريال مدريد إثارة كبيرة، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن النشاط الرياضي المتمثل في دوري كرة القدم يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالشباب وتنمية الروح الرياضية واستغلال طاقات الشباب، إذ تساهم تلك الأنشطة في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتعزيز روح الفريق والتعاون، مؤكداً على أهمية توفير بيئة محفزة للطلاب لممارسة هواياتهم وتطوير قدراتهم.

جامعة طيبة التكنولوجية تضع خطة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024-2025

فيما أوضح الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وضعت خطة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، بهدف تعزيز المشاركة الطلابية في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، مشيرا إلى أن أن دوري كرة القدم يأتي ضمن هذه الخطة، بهدف توفير منصة للطلاب لعرض مواهبهم وقدراتهم الرياضية، وتعزيز التواصل الاجتماعي بينهم، مؤكداً على أن الجامعة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في إثراء الحياة الجامعية.

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