أوقاف سوهاج تعقد اجتماعا لتطوير العمل الدعوي والإداري

عقد فضيلة الشيخ محمد إسماعيل أبوسعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، اجتماعًا هامًا بمديري الإدارات الفرعية بالمديرية، وذلك بحضور كبار المسؤولين بالمديرية.

ركز الاجتماع على أهمية تعزيز العمل الدعوي والإداري بالمديرية، حيث أكد وكيل الوزارة على ضرورة الدقة والتفاني في العمل، مشددًا على أهمية الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة كأولوية قصوى في المرحلة الحالية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية، مؤكدًا على دور المساجد في بناء الشخصية الوطنية، وضرورة ملء وعي المواطن المصري بمعنى الانتماء للوطن، وتعزيز القيم الإيجابية كالعلم والمعرفة والابتكار.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بوقت وموضوع الخطبة، وعدم السماح لأي شخص بإلقاء الخطب أو الدروس الدينية إلا لمن يحمل التصريح اللازم بذلك.

وجاء هذا الاجتماع ليؤكد على حرص وزارة الأوقاف بسوهاج على تطوير العمل الدعوي والإداري، وتعزيز دور المساجد في المجتمع، وبناء شخصية وطنية قوية.

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