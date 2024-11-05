تأخرت 5 دقايق عن الحصة.. مدرس يضرب طالبة ووالدتها تحرر محضرا ضده بالدقهلية

تباشر نيابة السنبلاوين برئاسة المستشار محمد عجوه رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار فخرى خيرى المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية التحقيق فى واقعة تعدى مدرس بالضرب على تلميذة بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس المدينة مما أدى إلى اصابتها بكدمات متفرقة.

وكان اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشاره من نقطة شرطة مستشفي السنبلاوين العام لمركز شرطة السنبلاوين بوصول طالبة بالصف الثاني الإعدادي تدعى منى . إ بصحبة والدتها و مصابه بكدمات ادعاء تعدى بالضرب.

وبسؤال والدتها وتدعى نجلاء. أ اتهمت مدرس رياضيات بالمدرسة يدعى عمر. م بالتعدي عليها بالضرب بعصا كانت بحوزته حيث أن نجلتها مشتركة بالشرطة المدرسية وتأخرت حوالي خمس دقائق في الفناء عند دخول الحصة فقام المدرس بالتعدى عليها بالضرب بعصا كانت بحوزته وضربها أمام زملاءها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.