"بلتون" تحصد جائزة أفضل شركة عن فئة التنوع والشمول في ريادة الاستدامة من منظمة العمل الدولية

أعلنت شركة بلتون القابضة "بلتون" اليوم الثلاثاء، عن حصولها على جائزة أفضل شركة عن فئة التنوع والشمول في ريادة الاستدامة من منظمة العمل الدولية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة خلال برنامج "التدريب من أجل الاستدامة"، الذي قامت بلتون من خلاله بتدريب 20 فرد من المصابين بمتلازمة داون وذوي الهمم وتوظيفهم بدوام كامل، مما يعد خطوة محورية في سبيل تحقيق أهداف الشركة فيما يخص الدمج والشمول.



من جانبها، صرحت شيري بشارة، رئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون القابضة، بأن هذه الجائزة تعزز جهود الشركة المتواصلة لتحقيق مبدأ الشمول وتعكس ريادتها في مجال الاستدامة وتفانيها في توفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والمساواة، حيث قامت الشركة بتقديم دورات تدريبية بمعايير عالمية للموظفين من ذوي الهمم ومصابي متلازمة داون وتعيينهم بدوام كامل، مما يمثل حجر الأساس لمسيرتهم المهنية ومساعدتهم على بناء حياة مستدامة.

وأكدت بشارة على استمرار بلتون في التوسع ببرنامج "التدريب من أجل الاستدامة" وتوسيع نطاق أنشطته من خلال تحضير ملتقى توظيفي سيتم من خلاله دعوة مجموعة من كبرى الشركات لدراسة البرنامج والتطرق إلى سبل تطبيقه لخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتنوعة لذوي الهمم والمصابين بمتلازمة داون.

داليا خورشيد: الجائزة تعكس التزام الشركة المتواصل بتطبيق ممارسات الشمول والاستدامة



وفي هذا السياق، أعربت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة عن اعتزاز الشركة بالحصول على هذه الجائزة المرموقة والتي تعكس التزامها المتواصل بتطبيق ممارسات الشمول والاستدامة، مشيرة إلى إيمان الشركة الراسخ بأهمية التنوع لتوفير فرص عمل متساوية لجميع فئات المجتمع. كما أضافت خورشيد أن برنامج "التدريب من أجل الاستدامة" يعد بمثابة شهادة على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل تمكن جميع الموظفين، بغض النظر عن قدراتهم المختلفة، من النمو والمساهمة في تحقيق النجاح المنشود. بالإضافة إلى ذلك، أعربت خورشيد عن اعتزازها بتكريم منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي لمبادرات الشركة، وهو ما سيعزز جهودها لمواصلة بناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.



ويجسد برنامج "التدريب من أجل الاستدامة" الذي دشنته الشركة مثالًا ناجحًا على قدرة الشركات لدمج ممارسات الاستدامة في أنشطتها اليومية، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لدفع عجلة النمو والابتكار على المدى الطويل وليس مجرد شعار. ويأتي هذا التكريم المشرف من هيئة دولية كبرى كمنظمة العمل الدولية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي ليكون بمثابة شهادة على توافق بلتون مع أعلى المعايير الدولية للاستدامة.