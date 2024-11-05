السجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة المواطنين وحيازة أسلحة بيضاء بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 10 سنوات، في سرقة مواطنين بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة المرج.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة وإصابته من قبل شخصين .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة المرج القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهم أسلحة بيضاء، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم باستخدام الأسلحة المضبوطة حيازتهم، وارتكاب 6وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.