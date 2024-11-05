القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم المسرحي الإماراتي خليفة التخلوفة

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم المسرحي الإماراتي خليفة التخلوفة، عن اسهاماته المتعددة في المسرح المدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وذلك خلال الدورة الثانية من المهرجان المقرر أن تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الحالي.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان، إن اختيار تكريم الفنان المسرحي خليفة التخلوفة، جاء لدوره الهام في المسرح المدرسي، ويعتبر أحد أهم رواده في المسرح الخليجي إذ لم يبتعد عنه منذ طفولته، إذ عرف طريقه إلى أبي الفنون من المسرح المدرسي والآن أصبح مشرفا على المسرح التعليمي بالمنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، وخلال فترة عمله استطاع اكتشاف العديد من المواهب الفنية، كذلك كان أحد القادرين على تجسيد المادة المدرسية وعرضها على شكل فني مسرحي.

وخليفة سالم راشد التخلوفة اليماحي من مواليد 15 يناير عام 1976، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر عام 2000، رئيس وحدة الأنشطة والمسابقات بوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من 2001 حتى 2012، ومخرج أول مسرح في وزارة التربية والتعليم، والمشرف والمنسق لبرنامج روائع المسرح في الوزارة من 2007 حتى الآن، عضو مؤسس لعدد من المهرجانات منها مهرجان الفجيرة المدرسي، وعضو مؤسس بمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، ورئيس لجنة المسرح في جمعية دبا للثقافة والفنون سابقاً، ورئيس للجنة الفنية بمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما سابقاً، وشارك في معظم دورات أيام الشارقة المسرحية، وعمل عضواً في لجنة اختيار العروض بالمهرجان في عدة دورات، وشارك مخرجاً وممثلاً في عدة مهرجانات عربية منها: أيام قرطاج، والمسرح الأردني، ونيابوليس، والمهرجان التجريبي، ودبي لمسرح الشباب، والمهرجان العربي بلبنان، ومهرجان الدوحة بقطر، ومهرجان ادمبرا في المملكة المتحدة.

حصل على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية من بينها: أوائل لإمارات لعام 2019 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أفضل رض مسرحي في المهرجان الأردني الخامس لمسرح الطفل، أفضل إخراج مسرحي في مهرجان المسرح المدرسي الخليجي، أفضل خراج مسرحي في مهرجان الإمارات الأول لمسرح الطفل، أفضل إخراج في مهرجان المسرح المدرسي الخليجي الدورة الخامسة، كرّم في مهرجان الأقصر الدولي للفنون الأدائية، ومهرجان البحرين للمسرح المدرسي الخليجي.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.