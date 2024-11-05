مواجهة تاريخية خارج المستطيل الأخضر بين ريال مدريد وإيه سي ميلان

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة التاريخية بين ريال مدريد الإسباني، والذى يستضيف فيها إيه سي ميلان الإيطالي، في الجولة الرابعة من بطولة دوري ابطال اوروبا.

وتحمل تلك المواجهة بين الفريقين الأكثر حصولاً على لقب البطولة بواقع 22 بطولة، بعدما حصل اسي ميلان على 7 ألقاب ونظيره ريال مدريد على 15 لقب، لذلك تعد هذه المباراة من أهم المباريات التاريخية لما تحمله من إرث كروي للقارة العجوز.

تاريخ المواجهات

يشهد تاريخ المواجهات على الاحترام المتبادل بين الفريقين وهذا يدل على شدة المنافسة، حيث فاز كلا الفريقين بـ6 مباريات وتعادلا في 3 مناسبات.

وعلى مدار تاريخ الفريقين، لعب الكثير من أساطير كرة القدم في الفريقين، والتى جاءت أسمائهم كالتالى:

كلارينس سيدورف

ترك بصمته في ريال مدريد من 1996 إلى 1999، حيث فاز بأربعة ألقاب خلال 159 مباراة وسجل 20 هدفًا، قبل أن ينتقل إلى إيه سي ميلان في 2002، حيث حقق 9 ألقاب ولعب 432 مباراة وسجل 62 هدفًا من 2002 إلى 2012.

ريكاردو كاكا

كان لريكاردو كاكا مسيرة رائعة مع ميلان من 2003 إلى 2009، حيث فاز بخمسة ألقاب وسجل 104 أهداف في 307 مباريات، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، حيث أضاف 3 ألقاب و29 هدفًا و120 مشاركة من 2009 إلى 2013.

ديفيد بيكهام

لعب ديفيد بيكهام في كلا الناديين، حيث مثل ريال مدريد من 2003 إلى 2007، وفاز بلقبين وسجل 20 هدفًا في 159 مباراة، ثم انتقل إلى إيه سي ميلان على سبيل الإعارة من 2009 إلى 2010، حيث أضاف هدفين في 33 مباراة.

روبينهو

كان روبينهو من أهم المواهب، حيث سجل 35 هدفًا في 137 مباراة لريال مدريد بين 2005 و2008، فاز خلالها بثلاثة ألقاب، قبل أن يقضي خمس سنوات في إيه سي ميلان، حيث فاز بلقبين وسجل 32 هدفًا في 144 مباراة.

رونالدو نازاريو

ترك رونالدو نازاريو تأثيرًا كبيرا في ريال مدريد من 2002 الى 2007، وفاز بالعديد من الألقاب، قبل أن يقضي فترة قصيرة في إيه سي ميلان في 2007-2008، حيث سجل 9 أهداف في 20 مباراة.