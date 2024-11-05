محافظ الأقصر يوجه بمراجعة تطبيق الهوية البصرية على لافتات المنشآت التجارية

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قرارا اليوم الثلاثاء، بشأن التزام الشركة صاحبة الامتياز الاعلاني بمدينة الأقصر، بتطبيق عناصر الهوية البصرية في تنفيذ كافة أعمالها وتحديدا الأعمال الخاصة باللافتات الدعائية على واجهات المنشآت التجارية والإدارية في كافة أنحاء مدينة الأقصر، وذلك في إطار تطبيق مفهوم الهوية البصرية لمدينة الأقصر، والذي يهدف إلى الدعاية والترويج السياحي لها.

كما وجه محافظ الأقصر، تعليماته لرؤساء الأحياء بمراجعة كافة اللافتات بالمنشآت التجارية والإدارية في مدينة الأقصر، من حيث مراعاتها لمعايير الهوية البصرية وحصولها على التراخيص اللازمة لوضع اللافتات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق الهوية البصرية لمدينة الاقصر في لوحاتها الاعلانية.

محافظ الأقصر: دهان الواجهات شرط لتوصيل المرافق

وكان المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، قد تفقد منطقة مستشفى الأقصر الدولي بشارع التلفزيون خلال جولته الميدانية المكبرة بناحية المدينة، حيث تابع أعمال بناء سور المستشفى، موجهًا بضرورة طلاء واجهات العمارات السكنية في الجهة المقابلة كشرط لتوصيل المرافق، وتوحيد لافتات المحال التجارية بما يتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة، وإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق أمام زائريها.

واستكمل "عماره" جولته في طريقه إلى منطقة الكرنك، حيث وجه تعليماته بطلاء واجهات العمارات السكنية وتوحيد شكل اللافتات الخاصة بالمحال التجارية، بما يتناسب ويتلائم مع الهوية البصرية للمدينة.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق.

توحيد اللافتات (1)

توحيد اللافتات (2)

توحيد اللافتات (3)

توحيد اللافتات (4)

توحيد اللافتات (5)