سقوط تاجرى الآيس بالعجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عاطلين بالإتجار فى المواد المخدرة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات لقسم شرطة العجوزة مفادها قسام عاطلين بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.

وتبين أن المتهمين عاطلين اعتادا تروج المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، و بإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات القسم فى ضبطهم و بحووزتهم كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالى.

وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة و باشرت النيابة التحقيقات.