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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 15 محضر مخالفات صحية ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
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عرضت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف،تقريرا على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،يفيد  بأن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية شملت منطقة شرق النيل بمدينة بني سويف ، وحملة مماثلة بدائرة مركز و مدينة ناصر.      

أسفرت الحملة الأولى عن  تحرير 15 محضرًا لمخالفات. تضمنت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية بجانب رصد 3 منشآت تدار بدون ترخيص، و التحفظ على  100 كجم من الخضراوات والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة تغير في الخواص الطبيعية؛ فيما قامت الحملة الثانية ، خلالها  مروها على عدد من المخابز بمدينة ناصر_ بتحرير 16 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية بجانب إعدام  40كجم  أغذية تالفة بمنشآت تجارية.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة: د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

 

 

 

 

 

 

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