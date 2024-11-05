تمريض أسيوط تفتتح معرضها الخيري الخامس والعشرين

نظمت كلية التمريض، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ معرضها الخيرى الخامس والعشرين، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض، والدكتورة فاطمة رشدى محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بصالة الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى أن جامعة أسيوط حريصة علي دعم أبنائها الطلاب؛ التزامًا بمسئوليتها الاجتماعية تجاههمم، والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، والدعم؛ لمجابهة متطلبات الحياة، لافتاً إلي أن الجامعة لا تدخر جهداً في إتاحة سبل الدعم والرعاية لطلابها، وتوفير المناخ الملائم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي، وتحفيزهم نحو المزيد من الجد، والاجتهاد.

من جهته، أعرب الدكتور محمود عبد العليم؛ عن سعادته بالمنتجات المقدمة داخل المعرض، والتي تعكس حرص إدارة الجامعة علي تقديم أفضل الخدمات؛ لكافة الطلاب علي مدار العام الدراسي، وتحقيق الدور المجتمعي للجامعة في الوفاء باحتياجات، ومتطلبات أبنائها الطلاب، والسعي الدائم لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، وتوفير كافة سبل الدعم، والرعاية.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة فاطمة رشدى: إن المعرض في نسخته الخامسة والعشرين؛ يعد نجاحاً يُضاف للكلية، ويؤكد حرصها على توفير العديد من المنتجات للطلاب بأسعار زهيدة تناسب قدرات الطلاب غير القادرين، وتلبي احتياجاتهم من الملابس، مضيفةً أن المعرض يُقام كل عام بالجهود الذاتية؛ لأعضاء هيئة تدريس بالكلية الذين يساهمون في إقامة هذا المعرض مرتين خلال العام الجامعي، وقد بلغ عدد المعروضات هذا العام حوالي 400 قطعة ملابس متنوعة؛ بتكلفة بلغت حوالي 75 ألف جنيه.

يأتي تنظيم المعرض تحت إشراف؛ الدكتورة حكمت إبراهيم منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة نعمة محمد المغربى مستشار اللجنة الاجتماعية، والأستاذة إيمان أبو غدير مصطفى مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، فضلاً عن مشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية، وأعضاء اتحاد الطلاب، وطلبة الكلية.