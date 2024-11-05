وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مدارس رأس البر

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، زيارة تفقدية مفاجئة لمدرسة رأس البر الابتدائية التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية.

خلال الزيارة، شدد “عمارة” على أهمية الانضباط الإداري والتعليمي في المدرسة، مؤكداً على ضرورة التزام أولياء الأمور بمواعيد زيارة المدرسة وتفعيل نظام الغياب بشكل مستمر. كما أكد على أهمية الحفاظ على نظافة المدرسة وانتظام الطابور الصباحي، مشدداً على ضرورة تواجد معلم الحصة الأولى مع طلابه في الطابور.

وأشار عمارة إلى أهمية دور المعلم في تهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.

كما أكد ، أهمية التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم الجديد، بذل أقصى الجهود نحو تنفيذ محاور هذه الرؤية د لافتاً إلى أنه لديه خبرات متعددة لعمله سنوات طويلة بهذا القطاع ، وخبرته الخاصة بقطاع الصحة النفسية ، وأشار إلى أنه سيتم دراسة كافة الموضوعات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لاستكمال العمل بها ، وأيضًا طرح مقترحات جديدة بالمنظومة وعرضها على محافظ دمياط لمناقشتها وبحث إمكانية التنفيذ.

وعبر "ياسر عمارة" عن سعادته بتولي هذا المنصب الجديد، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الريادة للتعليم في محافظة دمياط.

وقال: "أعتبر هذا التكليف شرفاً كبيراً، وأعد أبناء دمياط بتقديم كل ما أستطيع لرفع مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لأى جهود فى سبيل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث وجه باستكمال كافة المخططات التى تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتحقيق الأهداف الرامية نحو تطوير التعليم، و أكد أيضًا إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب ومنع العقاب البدنى ، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، وكذلك التأكيد على أن المعلم هو القدوة