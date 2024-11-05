محافظ القاهرة: الدفع بـ30 أتوبيسا إضافيا لاستيعاب كثافات ضيوف المنتدي الحضري العالمي

أصدر د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة تعليماته بالدفع ب٣٠ أتوبيس إضافى صديق للبيئة من أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة لاستيعاب كثافات ضيوف المنتدي الحضري العالمي نظرا للاقبال الشديد من ضيوف المنتدى على حضور الفعاليات ، ليصل حجم الاتوبيسات التى خصصتها المحافظة لخدمة ضيوف المنتدى إلى ١٣٠ أتوبيس قابلة للزيادة .

وأكد محافظ القاهرة أن هيئة النقل العام بالقاهرة على استعداد للدفع بأي أعداد لخدمة رواد المنتدى عند الحاجة .

وأشار محافظ القاهرة إلى انه تم تشكيل غرفة عمليات لمحافظة داخل المنتدى لمتابعة الحاجات اللوجستية لضيوف المنتدى ، وتلبيتها على الفور ، كما تقوم غرفة المتابعة الميدانية بالمحافظة بمتابعة انتظام العمل على مدار الساعة بالمحطات التسع الرئيسية التى حددتها هيئة النقل العام لانطلاق الاتوبيسات مباشرة منها الى مقر انعقاد الفعاليات بدون توقف في أي محطات أخرى وذلك بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة ، وهي ( التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول )