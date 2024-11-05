جامعة القناة تكرم فريق العمل بالقوافل البيئية تقديرا لمساهمتهم في "حياة كريمة" و"بداية"

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس تكريم احتفاءً بمساهمتهم الفعّالة في مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية"، التي تهدفان إلى تحسين جودة الحياة ودعم المجتمعات المحلية الأكثر احتياجا، ضمن التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المناطق.

هذا وساهمت إدارة القوافل بالإدارة العامة للمشروعات البيئة في تنظيم 120 قافلة ضمن مبادرة " حياة كريمة" وأربع قوافل ضمن مبادرة "بداية" حتى الآن.

ووفقا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جاء هذا التكريم عرفانًا بجهود الفريق التي أسهمت في المبادرتين.

وفي كلمتها، عبّرت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن شكرها للفريق المتميز، مؤكدةً أن مساهمتهم في مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية" تعكس التزام الجامعة بتعزيز العمل المجتمعي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمواطنين.

هذا وشمل التكريم المهندسة وفاء إمام أحمد، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، التي أدارت القوافل ونظّمتها بشكل فعال لضمان تحقيق أهداف المبادرتين.

كما تم تكريم الأستاذ خالد إبراهيم مطرود، مدير إدارة القوافل، لدوره في الإشراف الميداني، والأستاذ شريف جوده عبد الخالق، رئيس قسم الشئون الإدارية، لجهوده في تسهيل العمل الإداري المصاحب.

كما تم تكريم أعضاء الفريق المتميزين، وهم الأستاذ أحمد محمد حسين، والأستاذ محمد زيدان محمد، والأستاذ حازم طه صالح، والأستاذة عبير سليمان سليم، الذين كان لهم دور بارز في تنفيذ الأنشطة البيئية والتوعوية، والتي أسهمت في رفع الوعي البيئي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.

يأتي هذا التكريم في إطار دعم الجامعة المستمر لجهود العاملين وتشجيعهم على مواصلة العطاء، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع ودعم المبادرات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.