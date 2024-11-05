محافظ الأقصر يبحث سبل الاستفادة من المنح والتدريبات المقدمة لشباب الخريجين

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، العميد علي كمال مدير برامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظات بمعهد (ITI) بوزارة الاتصالات، والدكتور وليد سميح مدير إدارة الدعم الفني بوزارة الاتصالات، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة.

تناول اللقاء التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات، وبحث الاستفادة من المنح والدورات التدريبية المقدمة لشباب الخريجين بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لبناء مصر الرقمية والابتكار في التقنيات المتقدمة وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز شباب الخرجين على الإبداع الرقمي.

ومن جانبه، قال سيد محمد مدير مركز التدريب بالمحافظة، أن الدورات التدريبية تأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومحافظة الأقصر، وذلك لإعداد الخريجين من شباب الجامعات بالمحافظة، وإكسابهم المهارات تكنولوجيا المعلومات الحديثة لمجالات سوق العمل الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن المنح المقدمة من الوزارة مجانية لمدة أربعة شهور ويحصل المتدرب فى نهاية التدريب على مكافأة، لافتاً إلى أن الدورات فى مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة ويتم تنفيذها بنجع خميس مركز الطود.

محافظ الأقصر يؤكد أهمية تعظيم دور الطاقة المتجددة

وفي هذا السياق، أكد محافظ الأقصر، أهمية تعظيم دور الطاقة المتجددة والناتجة عن مصادر طبيعية للاستفادة منها فى مجالات العمل، حيث أنها أقل تكلفة وأكثر أمناً، وتساعد على تنوع الاقتصاد فى ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتكنولوجيا نظم المعلومات الاحترافي.