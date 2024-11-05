طلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي ببني سويف الأهلية يشاركون في مؤتمر الفحص المعرفي

شارك طلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي بجامعة بني سويف الأهلية، في مؤتمر الفحص المعرفي والتدخلات المعرفية الذي عقد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور مدير البرنامج، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية .

وأكد الدكتور منصور حسن حرص الجامعة، أهمية مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه المؤتمرات ، مشيرًا إلى أنها تُعد فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات مع خبراء دوليين في مجال علم النفس الاكلينيكي، مما يُسهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة، ويعزز قدرات الطلاب العلمية وينمي مهاراتهم البحثية، كما يعكس حرص الجامعة على تزويد الطلاب بأحدث المعلومات في مجال علم النفس الإكلينيكي، لافتاً إلى أن برنامج علم النفس الاكلينيكي إلى إعداد طلاب مؤهلين علميًا وعمليًا ليكونوا قادرين على التعامل مع مختلف المشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور قياتي عاشور أن المؤتمر تميز بمشاركة نخبة من خبراء في مجال علم النفس الاكلينيكي من داخل مصر وخارجها، حيث تم تقديم أوراق بحثية متميزة حول أحدث التطورات في مجال الفحص المعرفي والتدخلات المعرفية، ودعم الأساليب القائمة علي الأدلة للإدراك، والتي شملت موضوعات متنوعة منها تطوير الاختبارات النفسية العصبية في مصر، وفحص عسر القراءة باللغة العربية والتدخل لعلاجه، والتقييم المعرفي لدي كبار السن المتنوعين ثقافيًا ولغويًا وتعليما.