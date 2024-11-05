استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين وطوباس

استشهد 4 فلسطينيين اليوم /الثلاثاء/ بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي جنين وطوباس.

وأفاد مدير مستشفى الرازي الدكتور فواز كميل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف قوات الاحتلال، موقعًا في قرية مثلث الشهداء قرب بلدة قباطية جنوب جنين.

وقال كميل إن "شهيدا يبلغ من العمر 40 عامًا، وصل إلى المستشفى بعد إصابته بشظايا صاروخ اطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية".

من جانبه، أكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، أن المستشفى استقبل شهيدا يبلغ من العمر 38 عامًا من مكان القصف.

وانسحبت آليات الاحتلال الإسرائيلي - بشكل كامل - من قباطية بعد تدمير واسع في البنية التحتية فيها، وتجريف المدخل الرئيسي فيما يعرف بدوار الشهداء.

