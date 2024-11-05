قصور الثقافة تصدر العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة

صدر اليوم الثلاثاء العدد الأسبوعي الجديد من المجلة الثقافية الإلكترونية "مصر المحروسة"، المعنية بالآداب والفنون، والصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

في مقال رئيس التحرير تقدم د. هويدا صالح ترجمة لمقال چوي كاسي بعنوان "الذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة"، لتوضح أهميته خاصة بعد أن أصبح مدعوما بالبحوث المبتكرة والتطبيقات التحويلية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مختلف المجالات كالتعليم، الصحة، والنمو الاقتصادي، وغيرها من المجالات التي تشكل إطارًا طموحًا للتنمية العالمية.

وفي باب "رواية" تكتب نضال ممدوح عن رواية "عروس الغَرْقَة.. سيرة انتفاضة الماء" للكاتبة أمل عبد الله الصخبوري، والتي تحكي خلالها بطلة الرواية عن بطلة رواية أخرى، في أحداث متشابكة، تجمع بين الماضي والحاضر وكأن التاريخ يعيد نفسه

وفي باب "دراسات نقدية" تسلط الكاتبة هبة معوض، الضوء على مسرح أحمد شوقي وما بقي منه، مستعرضه الآراء النقدية التي تعرض لها مسرحه الشعري، وبعض أعماله ومنها "مجنون ليلى" التي مازالت موجودة حتى يومنا هذا.

وفي باب "كتب ومجلات" يكتب الشاعر عاطف عبد المجيد عن كتاب "شعر العامية من سوق الحياة إلى متحف الفن" للناقد الدكتور صلاح فضل، الذي يرى أنه بمثابة معاهدة سلام بين اللهجة العامية واللغة العربية الفصحى.

ويقدم أسامة الزغبي وفي باب "قصة قصيرة"، ترجمة لقصة "المصحح" للكاتب الأرجنتيني أندريس ريڤيرا. ونقرأ في باب "شعر" قصيدة للشاعر حاتم عبد الهادي بعنوان "امرأة المعنى".

ويضم عدد المجلة الصادرة بإشراف الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى منها باب "بوابات الوطن" ويرصد خلاله الشاعر مصطفى عمار فوز الشاعر د.عيد صالح بجائزة التميز في الشعر في مسابقة اتحاد كتاب مصر الأدبية، عن ديوان "خذ مكانك الأثير"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكيف احتفى الأدباء والنقاد بذلك الفوز المستحق.

وفي باب "آثار" يستعرض الدكتور حسين عبد البصير أبرز الأسماء التي أطلقت على مصر القديمة، والتي عبرت عن الهوية الثقافية والدينية والجغرافية.

أما في باب "علوم وتكنولوجيا" تقدم المترجمة سماح ممدوح، أهم الإرشادات العلمية لتحسين جودة النوم ليلا، من أجل الصحة العامة.

وفي باب "تراث شعبي" يستعرض الشاعر والمترجم محمد جمعة توفيق الأبعاد الثقافية والروحية الخاصة بيوم الموتى أحد أكثر الاحتفالات الرمزية في المكسيك وأمريكا اللاتينية، وأثر ذلك في الثقافات الأخرى.

وفي باب "خواطر وآراء" تستمر الكاتبة أمل زيادة في رحلتها إلى الكوكب تاني الذي تناقش فيه عدة قضايا اجتماعية يومية، وتحاول وضع حلول لها، فيما تواصل شيماء عبد الناصر، مناقشتها حول طرق فهم الذات وعلاج النفس من خلال الكتابة.