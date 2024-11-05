رئيس جامعة المنيا يتفقد الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على أهمية دور الجامعة في بناء شخصية الطلاب، ودعم قيم الانتماء والولاء لديهم، انطلاقاً من واجبها تجاههم، وفي إطار دورها في المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الانسان".

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الفعال للبرامج الدراسية الخاصة بتطوير العملية التعليمية؛ لمساهمتها وقدرتها على إعداد خريج يواكب متطلبات سوق العمل، ويُلبي احتياجاته.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته كلية الزراعة، بعنوان «الاستثمار في الجامعه»، وذلك بحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور حمدان إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محيي عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد الهادي مدير مركز الإنتاج والتدريب الزراعي، والدكتور باسم محمود امين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وَجَّه رئيس الجامعة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد؛ لتطوير الوحدات الإنتاجية بالكليات وتذليل كافة العقبات؛ لضمان تحقيق العائد منها بالصورة المُثلى، بما يعود بالنفع والفائدة للجامعة.

وخلال اللقاء ، أعلن الدكتور فرحات عن إنشاء مركز لتسويق المُنتجات التي تنتجها الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة؛ لزيادة الإنتاج، واتساع دائرة الاستثمار بالجامعة.

من جانبه أشاد الدكتور حمدي إبراهيم، بدعم رئيس الجامعة المستمر لجميع الوحدات الإنتاجية بالكلية، ورؤيته نحو الوصول للتطوير والكفاءة فيما يُقدم على كافة المستويات.

ثم دار حوارًا بين رئيس الجامعة والحضور، حيث أجاب على كافة الاستفسارات التي تتعلق بتطوير الوحدات الإنتاجية، وسُبل الحفاظ على جودة منتجاتها.

وعلى هامش اللقاء تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، مزرعة الإنتاج الحيواني والداجني، ووحدة المخصبات الحيوية، ومعمل تحليل الأراضي والمياه بالجامعة.