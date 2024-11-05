جلسات استشفائية لزيزو ومحمد حمدى على هامش مران الزمالك

أدى أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية واستشفائية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للأبيض، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما للإصابة في مباراة البنك الأهلي السابقة بالدوري، و يعاني "زيزو" من إصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

واطمأن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الثنائي، وتابع البرنامج العلاجي والاستشفائي الخاص بهما، ومنحهما بعض التعليمات الطبية لتنفيذها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.