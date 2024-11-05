الانتخابات الأمريكية 2024.. أصوات الخارج تؤثر على نتائج الولايات المتأرجحة

ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ أن الملايين من الأمريكيين يقيمون خارج بلادهم، وقد تؤثر أصواتهم على الانتخابات وخاصة في الولايات المتأرجحة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية - في تصريح لقناة "يورونيوز" - إن نحو 2.8 مليون أمريكي، باستثناء العسكريين، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من الخارج.. إلا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020 كانت نحو 7.8 في المائة فقط.

من جانبها، قالت "شارون مانيتا" السكرتيرة الصحفية العالمية للديمقراطيين في الخارج، إن هناك صعوبة في الوصول إلى الناخبين في الخارج لعدم وجود قائمة رئيسية للمقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية.. مشيرة إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل حصر الرعايا الأمريكيين بالخارج، بما في ذلك التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة وغيرها.

وأشارت القناة إلى أنه مع ذلك، فإن إحدى العقبات تتمثل في أن المواطنين في بعض الأحيان ليسوا على علم بأن لديهم الحق في التصويت أو كيفية التسجيل.

