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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناصر ماهر يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك

ناصر ماهر
ناصر ماهر
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انتظم ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، و كان ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وشارك اللاعب في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للمباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ناصر ماهر الزمالك الدوري الممتاز