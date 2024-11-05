العرض الأوروبي الأول للفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" بمهرجان سالونيكي الدولي

يشهد الفيلم الفلسطيني شكرًا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس عرضه الأوروبي الأول بمهرجان سالونيكي السينمائي الدولى باليونان ﻿( 31 أكتوبر - 10 نوفمبر) ضمن مسابقة Meet The Neighbors+.

فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا، آخر فيلم فلسطيني تم تصويره داخل الضفة الغربية، هو أول فيلم فلسطيني يشهد عرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI) ويتابع قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

الفيلم من تأليف وإخراج ليلى عباس، وهو إنتاج فلسطيني ألماني قطري مشترك بين شركة August Films لحنا عطالله ورزوانا كامل، وشركة In Good Company Films لروشاناك بيهيشت نيدجاد، مع شركتي MAD Solutions وLagoonie Film Production كمنتجين مشاركين.

يضم الفيلم في بطولته ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وآدم خطار ، و مدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان. تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.