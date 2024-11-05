نائب محافظ بني سويف يستعرض تجربة المحافظة في التحول الرقمي

شارك بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، في جلسات فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي انطلق صباح أمس الإثنين، في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك في إطار تكليف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

واستعرض نائب محافظ بني سويف تجربة ورؤية المحافظة في تحقيق المحور التنموي الذي يناقشه المنتدى العالمي، تحت عنوان" رفاهية الانسان في العصر الرقمي" ، مشيرًا إلى أن المحافظة تمضي نحو مستقبل رقمي يعزز رفاهية المواطن ويجسد توازن التنمية بين التطور والتكنولوجيا، لتقديم نموذج مصري يعلي من جودة الحياة ويسهم في بناء مجتمع مستدام وحديث، ضمن استراتيجية شاملة لإحداث التنمية الحضرية بالريف كأحد مخرجات الاستراتيجية التنموية للمنتدى الحضري العالمي.

أوضح نائب المحافظ أن رؤية بني سويف للتنمية المستدامة 2030 تتضمن 3 أهداف وهي الهدف الأول تحسين جودة الحياة، الهدف الثاني التنمية الاقتصادية، الهدف الثالث الحوكمة، وفيما يتعلق بالحوكمة يشمل ذلك، العنصر البشري، الهيكل الاداري والتحول الرقمي، تنمية الاصول والموارد، المجتمع المدني).

وأشار نائب المحافظ إلى بعض التحديات التي واجهت منظومة عمل تنفيذ الاستراتيجية المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، والتي تركزت في عدة جوانب، منها : البنية التحتية الرقمية المحدودة، نقص المهارات الرقمية، التكلفة المالية للتطوير الرقمي، المقاومة الثقافية للتحول الرقمي، أمن المعلومات وحماية البيانات، عدم تكامل الأنظمة الرقمية، صعوبة الوصول للخدمات الرقمية لذوي الاحتياجات الخاصة، تحديث السياسات واللوائح.

ونوه نائب المحافظ إلى بعض الخطوات النوعية المنفذة، لدعم منظومة العمل المراكز التكنولوجية كإحدى ركائز المهمة في مجال تفعيل التحول الرقمي، حيث تم العمل على توحيد الرسوم والمستندات لجميع الخدمات المقدمة على مستوى المحافظة بقرار مجلس تنفيذي وتم تعميمه علي جميع مراكز المدن، وتم توحيد الأكواد المحاسبية لجميع الرسوم وتم ضبطها علي التطبيق الالكتروني وذلك لتفعيل الدفع الالكتروني.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تعمل بكفاءة وتم ادخال الكم المتراكم الجميع الملفات القديمة وجاري الانتهاء من ادخال الكم المتراكم الطلبات التصالح، تم إعداد دليل الخدمات الموحد ( الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية (علي مستوي المحافظة)، تم فتح شباك بجميع المراكز التكنولوجية وذلك للرفع المساحي وتعمل بكفاءة، تم استلام سيارة متنقلة (مركز تكنولوجي متنقل) تعمل بجميع مراكز المحافظة.

كما أضاف نائب المحافظ إلى خطوة أخرى نوعية تم تنفيذها في حصر الأراضي الفضاء والأصول الغير مستغلة سواء المملوكة للوحدات المحلية ولم يتم استغلالها على مستوى المحافظة، تتم اصدار واعتماد اول خريطة لكافة الأراضي والأصول الغير مستغلة على مستوى دائرة المحافظة لكي يتم استغلاله وتعظيم الاستفادة منها، مع مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة من خلال متابعات ميدانية لحظية من خلال 10 فرق عمل ميداني على مدار الساعة، 3 لجان رئيسية بالديوان العام 7 لجان فرعية بالمراكز، منظومة المتغيرات المكانية، 2671 حالة إزالة في المهد

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي وتنمية الأداء الوظيفي، ترشيح عدد 250 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة لحضور الدورات التدريبية المختلفة التي تم عقدها بمركز التنمية المحلية بسقارة، تم تدريب عدد ما يقرب من 100 موظف من العاملين بالديوان العام في المجالات المختلفة، تم تنفيذ برنامج الموظف المبدع بجهود ذاتية وتم تخريج (3 دفعات) لعدد 150 موظف وموظفة من العاملين بالدواوين والمديرات، تدريب 375 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية على أساسيات التحول الرقمي، وبالتعاون مع أكاديمية سيسكو ديوان عام محافظة بني سويف، تم توقيع بروتوكول مع اكاديمية سيسكو للتدريب على البرمجة والشبكات، تم تخريج الدفعة الأولى بإجمالي عدد 156 متدرب، إضافة إلى تنفيذ خطوات نوعية في مجال استخدام التكنولوجيا في تعزيز أداء متخذي القرار والتي تتضمن (تطبيق بني سويف معاك، قاعدة بيانات محافظة بني سويف، منظومة شكاوى واتس اب).

كما استعرض نائب المحافظ الرؤية المستقبلية في هذا المجال، التي تشمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية من بينها تحسين البنية التحتية التحديث الشبكات وتعزيز تغطية الألياف الضوئية، تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) نشر خدمات 50 لتوفير اتصالات سريعة وموثوقة، التحول الرقمي، تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة، التعليم والتدريب، وبرامج التدريبية لتأهيل الكوادر في تكنولوجيا المعلومات، الاستدامة استخدام تقنيات صديقة للبيئة في تطوير الشبكات، التعاون والشراكات شراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات، الابتكار تشجيع تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية المبتكرة، الأمن السيبراني تعزيز الأمن الحماية البيانات والمعلومات، إشراك المجتمع، وجهود رفع الوعي حول أهمية الاتصالات والتكنولوجيا، تحسين جودة الخدمات تطوير خدمات الهاتف والإنترنت لتلبية احتياجات السكان.

حضر فعاليات المنتدى الحضري العالمي من محافظة بني سويف مدير الوحدة الاقتصادية ومشرف مجموعة عمل المحافظة في تنظيم المؤتمر علاء سعيد، ومدير الإعلام سعيد رمضان مجموعة عمل المحافظة بالمؤتمر، وأعضاء المجموعة آية اللبان، محمد بشير، ونانسي طه.