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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يخصص فقرة تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

البرتغالي جوزيه جوميز
البرتغالي جوزيه جوميز
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسه مع جواو ميجيل مخطط الأحمال للاطلاع على التقارير البدنية الخاصة باللاعبين والتجهيزات الخاصة بالمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك نادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز