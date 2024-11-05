افتراءات خبيثة.. روسيا تنفي مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية

نفت موسكو تقارير وكالة الاستخبارات الأميركية التي تشير إلى أن روسيا تقف وراء مقاطع فيديو تهدف إلى تقليص الثقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق ما ذكرته صحيفة "موسكو تايمز" الثلاثاء.

وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان على تليجرام: "لقد لاحظنا بيان أجهزة الاستخبارات الأمريكية الذي تتهم فيه بلادنا بنشر مقاطع فيديو مفبركة عن انتهاكات انتخابية في الولايات المتحدة. ونحن نعتبر هذه الادعاءات لا أساس لها".

وقد أظهر أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مهاجرًا هايتيًا يدعي أنه صوت عدة مرات في جورجيا.

وفي الفيديو، يدعي بصوت آلي بشكل ملحوظ: "نحن من هايتي. لقد أتينا إلى أمريكا قبل ستة أشهر وحصلنا بالفعل على جنسيتنا الأمريكية - نحن نصوت لكامالا هاريس ".

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية ومدير وكالات الاستخبارات الوطنية الفيديو بأنه جزء من "جهود موسكو الأوسع نطاقًا لإثارة أسئلة لا أساس لها من الصحة حول نزاهة الانتخابات الأمريكية وتأجيج الانقسامات بين الأمريكيين".

وقالت السفارة إن روسيا لم تتلق "أي دليل على هذه الادعاءات خلال اتصالاتها مع المسؤولين الأميركيين"، بحسب صحيفة " موسكو تايمز" .

وأضاف البيان "كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا، فإننا نحترم إرادة الشعب الأميركي. وكل التلميحات حول "المكائد الروسية" هي افتراءات خبيثة".