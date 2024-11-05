تعرف على موعد ومكان حفل رامي صبري القادم

يحيي النجم رامي صبري يوم 22 من شهر نوفمبر الجاري، حفلًا غنائيًا في قطر، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

ويعد المطرب رامي صبري أفضل ثالث مطرب في الوطن العربي حسب ترتيب جائزة MTV العالمية عام 2009.

وقدم صبري العديد من الالبومات المحببة لجمهوره منها حبيبى الأولاني ويضم (10 أغاني) وألبوم غمضت عينى ويضم (15 أغنية) وأنا معاه (12 أغنية) وفارق معاك (12 أغنية) وأجمل ليالي عمري (11 أغنية) وألبوم الراجل (12 أغنية).

وتعاون مؤخرًا رامي صبري في ألبومه الجديد الذي يحمل اسم أنا جامد كده كده، مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويشمل عددًا من الأغاني، ويضم أغنيات أنا جامد كده كده كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري.