الانتخابات الأمريكية 2024.. محلل سياسي: ترامب يستخدم سياسة التخويف لجذب الناخبين

قال الدكتور مهدي عفيفي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجارية بها استقطاب كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب يستخدم سياسة التخويف لجذب الناخبين، إذ يعتمد على أساليب توحي بأن الاقتصاد الأمريكي منهار تمامًا على العكس من قراءات التقارير الصحفية.

وأضاف عفيفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الديمقراطيين يرون أنه لابد من رفع الضرائب على القادرين، فمثلا الأسرة التي يكون دخلها فوق 400 ألف دولار عليها دفع ضرائب أكثر مما تدفعه الآن، إلى جانب رجال الأعمال والشركات.

وتابع، أن الإدارة الديمقراطية ترى أن دولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن يكون بها رعاية صحية شاملة لكل المواطنين، وأيضًا دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البنية التحيتة التي أهملت على مدار عقود في عهد الجمهوريين.