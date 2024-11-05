البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 30,797.36 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.23%، وصولًا إلى مستوى 3,179.76 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.49%، وصولًا إلى 8,162.52 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 11,365.02 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.43%، ليصل إلى مستوى 38,164.73 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.48%، مسجلًا 13,516.82 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.31%، وصولًا إلى 6,639.63 نقطة.